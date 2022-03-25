В Минобороны назвали потери ВСУ с начала спецоперации

За месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек убиты, сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тысяч – безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Уничтожено с 24 февраля украинской военной техники 2416 танков, других боевых бронемашин – 1587.

Из 152 военных самолетов уничтожены 112, из 149 вертолетов – 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» – 35, из 180 С-300 и «Бук М1» – 148, из 300 РЛС различного назначения – 117.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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