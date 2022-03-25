 

В Минобороны назвали потери ВСУ с начала спецоперации

25.03.2022, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек убиты, сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тысяч – безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Уничтожено с 24 февраля украинской военной техники 2416 танков, других боевых бронемашин – 1587.

Из 152 военных самолетов уничтожены 112, из 149 вертолетов – 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» – 35, из 180 С-300 и «Бук М1» – 148, из 300 РЛС различного назначения – 117.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / В Сербии отреагировали на решение о депортации Джоковича

31.08 / В российской колонии украинца Лимешко заставили получить прививку непризнанным ВОЗ препаратом, его состояние стремительно ухудшилось – Денисова

28.06 / Минобрнауки решило приравнять стартапы в РФ к дипломным работам

02.11 / КСУ не будет рассматривать закон о рынке земли в ближайшее время – Арахамия

19.09 / Франция упрекнула Британию в «постоянном оппортунизме»

02.09 / В Австралии две змеи размером около трех метров пробили потолок в частном доме

13.11 / СБУ показала видео допроса экс-руководителя “Изоляции”, бывшему главе Минэнерго сообщили о подозрении. Главное за день

02.03 / Глава Нацслужбы здоровья сделал прививку от COVID-19 неиспользованной дозой вакцины

28.10 / В дагестанском селе введен карантин после выявления сибирской язвы

29.08 / Совет оппозиции в Белоруссии призвал главу МВД «явиться с повинной»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика