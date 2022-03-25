 

Путин призвал деятелей культуры работать над сохранением исторической памяти

25.03.2022, 16:20, Новости дня
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Важно обращаться к значимым темам из российской истории в творчестве, а деятелям культуры необходимо работать над сохранением исторической памяти, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

«Это так важно, что вы обращаетесь к таким темам, которые наш народ никогда не забудет, и для того, чтобы это в памяти сохранялось, нужны, конечно, такие работы, как ваши», – приводит его слова ТАСС.

Путин, обращаясь к лауреату премии президента для молодых деятелей искусства за 2021 год режиссеру Дмитрию Сердюку, одна из постановок которого была посвящена теме блокады Ленинграда, добавил, что важно, чтобы это cохранялось у нас в исторической памяти для того, чтобы никогда больше ничего подобного не повторялось.

Ранее Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства заявил, что единственными победителями нацизма в голливудских фильмах назывались США, а в Японии умалчивают о том, кто сбросил бомбы на их города.

Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в учебниках для школ освобожденных ЛНР и ДНР содержались нацистские тезисы и русофобия.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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