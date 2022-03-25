 

В Минобороны назвали число погибших российских военных с начала спецоперации на Украине

25.03.2022, 16:19, Новости дня
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Более 1,3 тыс. российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции, 3 825 получили ранения, сообщил первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», – цитирует ТАСС генерала.

Ранее в Минобороны заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек убиты.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату в 7 млн рублей семьям военных РФ, погибших на Украине, по 3 млн рублей получат раненые во время спецоперации.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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