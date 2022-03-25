 

Абрамович выкупил свою яхту, выставленную властями Франции на торги

25.03.2022, 16:11, Разное
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Миллиардер Роман Абрамович выкупил свою яхту, которую власти Франции арестовали месяц назад. По решению французского правительства всё арестованное имущество российских миллиардеров выставили на торги, а вырученные средства отправили в фонд помощи Вооружённым силам Украины.

«Для нас главное не деньги, а справедливость. Сам факт того, что российские миллиардеры ответят за зверства путинского режима потерей своего имущества – торжество справедливости. Даже выкуп яхты стоил мсье Абрамовичу весьма дорого», – рассказал о результатах аукциона министр юстиции Франции Оливье Фонтан.

Сам Абрамович явился на торги в темных очках и представился неким Romires A., что не вызвало ни у кого подозрений. Российский бизнесмен оказался единственным участником аукциона, кто смог оплатить хотя бы стартовую цену лота, поэтому торги шли меньше минуты.

«Возникли некоторые сложности с оплатой у терминала. Ни Visa, ни Mastercard платеж не проводили, выдавая ошибку. Пришлось по номеру телефона», – сообщил предприниматель.

В эти минуты Абрамович перегоняет яхту в российские территориальные воды. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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