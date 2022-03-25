Абрамович выкупил свою яхту, выставленную властями Франции на торги
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Миллиардер Роман Абрамович выкупил свою яхту, которую власти Франции арестовали месяц назад. По решению французского правительства всё арестованное имущество российских миллиардеров выставили на торги, а вырученные средства отправили в фонд помощи Вооружённым силам Украины.
«Для нас главное не деньги, а справедливость. Сам факт того, что российские миллиардеры ответят за зверства путинского режима потерей своего имущества – торжество справедливости. Даже выкуп яхты стоил мсье Абрамовичу весьма дорого», – рассказал о результатах аукциона министр юстиции Франции Оливье Фонтан.
Сам Абрамович явился на торги в темных очках и представился неким Romires A., что не вызвало ни у кого подозрений. Российский бизнесмен оказался единственным участником аукциона, кто смог оплатить хотя бы стартовую цену лота, поэтому торги шли меньше минуты.
«Возникли некоторые сложности с оплатой у терминала. Ни Visa, ни Mastercard платеж не проводили, выдавая ошибку. Пришлось по номеру телефона», – сообщил предприниматель.
В эти минуты Абрамович перегоняет яхту в российские территориальные воды.
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