Абрамович выкупил свою яхту, выставленную властями Франции на торги

Миллиардер Роман Абрамович выкупил свою яхту, которую власти Франции арестовали месяц назад. По решению французского правительства всё арестованное имущество российских миллиардеров выставили на торги, а вырученные средства отправили в фонд помощи Вооружённым силам Украины.

«Для нас главное не деньги, а справедливость. Сам факт того, что российские миллиардеры ответят за зверства путинского режима потерей своего имущества – торжество справедливости. Даже выкуп яхты стоил мсье Абрамовичу весьма дорого», – рассказал о результатах аукциона министр юстиции Франции Оливье Фонтан.

Сам Абрамович явился на торги в темных очках и представился неким Romires A., что не вызвало ни у кого подозрений. Российский бизнесмен оказался единственным участником аукциона, кто смог оплатить хотя бы стартовую цену лота, поэтому торги шли меньше минуты.

«Возникли некоторые сложности с оплатой у терминала. Ни Visa, ни Mastercard платеж не проводили, выдавая ошибку. Пришлось по номеру телефона», – сообщил предприниматель.

В эти минуты Абрамович перегоняет яхту в российские территориальные воды.

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