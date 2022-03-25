Казаков обучили выявлять VPN на телефонах граждан

На Кубани казачьи активисты прошли обучение, благодаря которому они смогут досматривать телефоны граждан на предмет наличия VPN-сервисов. Недельный курс закончили свыше 200 казаков из 16 населённых пунктов региона.

Учебная программа была разбита на несколько этапов – сначала для её участников провели блок “политинформации”, на котором разъяснили, почему иностранные социальные сети и средства обеспечения доступа к ним угрожают национальной безопасности России и её населению. Второй блок был уже ближе к практике – на нём рассказывали, как выявлять потенциальных экстремистов в толпе, в том числе по физиогномике, одежде, марке телефона, манере общения, а также что делать, если задержанный отказывается подчиниться законному требованию казаков разблокировать телефон и передать его для изучения.

В заключительной части курса ученики запоминали названия основных VPN-сервисов и запрещённых соцсетей, а также тренировались на скорость отличать вредоносные приложения от остальных. Тех, кто показал наилучшие результаты, зачислят в “передовые” патрули – они будут вести досмотр населения в центре Краснодара, в Сочи, Адлере и других престижных местах

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