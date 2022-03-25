Мнение: Президент США заявил, что уничтожил фондовый рынок России

Джо Байден сказал, что русский рынок акций «взорвётся» после открытия. Это было 12 марта, в тот день Московская биржа не работала, так как с 01 марта ЦБ решил приостановить торги. За три недели ЦБ расшил хвосты, разобрался с первоочередными делами и заново открыл биржу.

Открытие прошло по плану. Вчера рынок поднялся на несколько процентов, сегодня биржа начала с топтания на месте. Цены весьма хороши, так что довольные инвесторы покупают акции, рассчитывая на необычайно жирные дивиденды. Котировки наверняка будут ещё и спускаться вниз, и показывать мощный рост, — так устроен фондовый рынок, — но биржа снова работает, и это главное.

А вот та самая реплика президента США, я переведу на русский:

https://nypost.com/2022/03/12/joe-biden-says-russian-stock-market-will-blow-up-when-it-reopens/

Президент Байден заявил, что ожидает, что российский фондовый рынок взорвется в ту же секунду, как он вновь откроется в ответ на разрушительные санкции, которые были введены против России в ответ на ее вторжение в Украину.

«Вы знаете, какова стоимость рубля по отношению к доллару? Сегодня вам нужно 200 рублей, чтобы равняться 1 доллару. 200», – похвастался Байден на конференции демократов Палаты представителей в Филадельфии в пятницу. «Совокупность наших экономических санкций и мер контроля сокрушает, сокрушает российскую экономику».

«Московская фондовая биржа закрыта по простой причине. Почему она закрыта? Потому что в течение последних двух недель, потому что в тот момент, когда она откроется, она исчезнет. Слышите меня? Она взорвется. Рейтинговые агентства понизили рейтинг России до “мусорного” статуса. Статус мусора», — добавил он.

Мимоходом замечу, что после заявления Владимира Путина о переводе торговли газом на рубли курс доллара опустился ниже 100 рублей. Сейчас он торгуется на уровне в 96 рублей за доллар:

https://ru.investing.com/currencies/usd-rub

Пока что в России есть ограничения на покупку наличной валюты, — ЦБ купирует последствия февральского дефолта США по доллару, — но, например, золото можно купить свободно, в любых объёмах.

А вот комментарии к торжествующей речи Джо Байдена на Реддите, крупнейшем форуме США. Картинка с тарелками в шкафу, иллюстрирующая ситуацию на российском фондовом рынке, тоже оттуда, так реддиторы представляли себе закрытую Московскую биржу:

https://www.reddit.com/r/politics/comments/td1mqn/joe_biden_says_russian_stock_market_will_blow_up/

— Байден неправильно сказал. Рынок российских акций не взорвётся, а схлопнется.

— Он, вообще, откроется?

— Да, надо только немного подождать. Может быть, 50 лет, может быть, 75 лет.

— Если смотреть на вещи реально, то биржу откроют через несколько месяцев, может, лет.

— Точно. Вот почему они держат биржу закрытой. Это бомба замедленного действия.

— Это как мёртвая кошка в коробке. Пока ты не открыл коробку, ты можешь притворяться, что кошка жива.

— Интересно, покупают ли люди рубли менее чем по 1 центу за доллар? Даже если рубль вернется на 10 центов, это будет в 10 раз больше первоначального значения. Валютные биржи ещё не запретили это?

— Российского фондового рынка нет… его больше нет. Никому не нужен бесполезный товар.

— Путин указывает пальцем на голову. Биржа не взорвётся, если я никогда не открою её снова.

— Биржа откроется, но за продажу акций будут наказывать смертной казнью.

— Диктор в документальном фильме 2030 года: «с того времени биржа больше не открывалась».

— Запад должен потребовать у России, чтобы Россия полностью отказалась от своего ядерного оружия. До этого пусть они страдают.

— Честно говоря, так этим гадам и надо.

— В тот день, когда откроется российский фондовый рынок, я проснусь посреди ночи и увижу, как он рухнет в прямом эфире. Заготовлю заранее попкорн.

— Если мы хотим увидеть русских людей, которые не имели никакого отношения к путинской войне, наказанными и голодающими, тогда мы делаем всё верно. Это наказание, в которое НАТО и другие союзники не могут напрямую вмешиваться, пока война не закончится. Это ставит им ультиматум о прекращении войны. Чем дольше это затягивается, тем дольше трахают Россию. Если изолировать Россию от мира надолго, русские в итоге отвернутся от своего правительства.

— Это Ленинград на площадке Московской фондовой биржи.

— Посмотрите, как мы превращаем фондовый рынок в термобарическую бомбу! Ух ты! Это большой урон!

— У России есть выбор: или открыть рынок, чтобы видеть, как он умирает мучительной смертью, или никогда не открывать его. Они явно выберут второе. Открытие рынка только покажет победу Запада, так что русские его не откроют.

— Я предполагаю, что для любого, у кого есть российские акции, их текущая стоимость равна нулю. Потому что их всё равно невозможно продать.

— Русские в заднице, если откроют рынок, и в заднице, если не откроют. Какую порочную паутину мы плетём врагам, когда используем наши навыки обманщиков…