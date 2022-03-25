Мнение: Кого накажут за фейк о срочниках на Украине?

Глава СКР Александр Бастрыкин отрапортовал о более десяти уголовных дел о «фейках» про армию.

«Санкции новых статей Уголовного кодекса очень суровы и, полагаю, будут способствовать минимизации неправдивой информации и ее негативного влияния на широкую аудиторию», — завверил Бастрыкин.

Что это за уголовные дела?

К примеру, 22 марта стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова о публичном распространении «фейков» о действиях российских военных (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за «заведомо ложной информации об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

Ранее следственный комитет возбудил уголовные дела о «фейках» про действия российской армии против блогера Вероники Белоцерковской, а также против жителя Томска и жительницы Северска.

А вот информации об уголовном деле о фейке, который невольно распространил президент России Владимир Путин, как не было, так и нет. Речь о срочниках, которые не участвуют и не будут участвовать в спецоперации на Украине. Это президент так объявил всей стране. А срочники на Украине почему-то обнаружились. И где уголовное дело? Где имена тех, кто обманул президента?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что он не знает, кто виноват в распространении фейка, что срочников на Украину не посылали.

Дословно: «Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, времени прошло еще не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени» (отсюда).

И сколько надо времени, чтобы найти фейкометов, доложивших президенту, что срочников на Украине не было, нет, и не будет?

На снимке: Киев, 25 февраля, фотография отсюда

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