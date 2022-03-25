Весенний поцелуй: романтичные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на прогулке в Лос-Анджелесе

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после возобновления отношения спустя 17 лет с момента первого романа почти неразлучны. Совсем недавно Джей Ло была в Испании, где снималась в своем новом проекте для Netflix режиссера Ники Каро под названием “Мать”. В Европе ее навестил Бен, а теперь Лопес снова в Америке и снова с любимым.

Во вторник актер лично поддержал певицу на вручении премии за вклад в музыкальную индустрию, а вчера пара была замечена в Лос-Анджелесе на прогулке. Шагая под прицелом папарацци в районе Пасифик Пэлисейдс, Дженнифер и Бен держались непринужденно и в какой-то момент остановились, чтобы поцеловаться – то ли не в силах сдержать эмоции, то ли ради красивых фото в светской хронике. Компанию паре составил сын Бена от брака с Дженнифер Гарнер – 10-летний Сэмуэль. Он не попал на фото, зато стал героем видео на сайтах таблоидов.

Для прогулки Дженнифер выбрала повседневный образ – широкие джинсы классического голубого цвета и бежевую блузку. Талию 52-летняя артистка подчеркнула коричневым поясом от Valentino с массивной пряжкой. Удобные босоножки на высокой платформе закончили образ Джен. Ее спутник, приверженец простоты в выборе гардероба, в этот день выглядел как самый обычный американец – с темных джинсах, футболке и клетчатой рубашке навыпуск. Посмотреть эксклюзивные фото в хорошем качестве можно в нашем Telegram-канале.

Беннифер, июль 2021 года

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х и были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Сохранив теплые воспоминания, Джен и Бен почти не общались, каждый жил своей жизнью. Но после того, как Лопес разорвала помолвку со звездой бейсбола Алексом Родригесом, поползли слухи о том, что бывшие влюбленные снова вместе. Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но летом, накануне дня рождения Лопес сомнения отпали – пара стала появляться на публике, и 52-летие Дженнифер отметила с Беном вдвоем.

Дженнифер Лопес