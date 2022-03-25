 

Весенний поцелуй: романтичные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на прогулке в Лос-Анджелесе

25.03.2022, 15:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после возобновления отношения спустя 17 лет с момента первого романа почти неразлучны. Совсем недавно Джей Ло была в Испании, где снималась в своем новом проекте для Netflix режиссера Ники Каро под названием “Мать”. В Европе ее навестил Бен, а теперь Лопес снова в Америке и снова с любимым. 

Во вторник актер лично поддержал певицу на вручении премии за вклад в музыкальную индустрию, а вчера пара была замечена в Лос-Анджелесе на прогулке. Шагая под прицелом папарацци в районе Пасифик Пэлисейдс, Дженнифер и Бен держались непринужденно и в какой-то момент остановились, чтобы поцеловаться – то ли не в силах сдержать эмоции, то ли ради красивых фото в светской хронике. Компанию паре составил сын Бена от брака с Дженнифер Гарнер – 10-летний Сэмуэль. Он не попал на фото, зато стал героем видео на сайтах таблоидов. 

Для прогулки Дженнифер выбрала повседневный образ – широкие джинсы классического голубого цвета и бежевую блузку. Талию 52-летняя артистка подчеркнула коричневым поясом от Valentino с массивной пряжкой. Удобные босоножки на высокой платформе закончили образ Джен. Ее спутник, приверженец простоты в выборе гардероба, в этот день выглядел как самый обычный американец – с темных джинсах, футболке и клетчатой рубашке навыпуск. Посмотреть эксклюзивные фото в хорошем качестве можно в нашем Telegram-канале.

Беннифер, июль 2021 года

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х и были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Сохранив теплые воспоминания, Джен и Бен почти не общались, каждый жил своей жизнью. Но после того, как Лопес разорвала помолвку со звездой бейсбола Алексом Родригесом, поползли слухи о том, что бывшие влюбленные снова вместе. Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но летом, накануне дня рождения Лопес сомнения отпали – пара стала появляться на публике, и 52-летие Дженнифер отметила с Беном вдвоем.

Дженнифер Лопес



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / «ДОМ-2»: Беременную Левченко госпитализировали после ссоры с Блюменкранцем

06.11 / Обеспечат половиной нормы белков и углеводов: какие злаки надо включить в свой рацион

17.04 / Анна Хилькевич оправдалась перед поклонниками за свою экстремальную худобу

25.10 / Мнение: Пермская катастрофа, экспорт леса из России и вымирание слонов

11.03 / Мнение: Пора возвращать себе вкус к жизни

04.03 / Россиянам рассказали о хорошем способе сэкономить на услугах ЖКХ

16.04 / Байден назвал Россию “великой державой” и объявил курс на улучшение отношений с Москвой

03.07 / Скандалы: «Женатый холостяк»

16.07 / Эксперт об оппонентах Лукашенко на выборах: Угроз для власти нет

21.09 / Мнение: Каратели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика