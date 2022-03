Хилари Дафф и Мэттью Кома отметили первый день рождения младшей дочери: “Ты лучший карантинный ребенок”

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

24 марта младшей дочери актрисы и певицы Хилари Дафф и ее супруга, музыканта группы The Come Clean, Мэттью Комы исполнился один год. Знаменательное событие оба родители отметили в социальных сетях: Хилари поделилась с подписчиками снимки именинницы, варварски поедающей торт с белой платье с юбкой-пачкой и золотистым колпачком на голове с цифрой “1”, тогда как Мэттью собрал серию фото малышки за весь год, на многих из которых малышка недовольна или плачет. Оба сопроводили публикации длинными поздравлениями.

С первым днем рождения, Мэй-Мэй! Наша семья так любит тебя! Какой веселый/безумный/утомительный год это был! Я наслаждаюсь тобой, моя маленькая ракушечка… Твое лицо с такими большими глазами меня просто поражает… Это очень мило, и ты это знаешь! Только вопрос времени, когда ты будешь не отставать от своих братьев и сестер, дорогая, и я благодарна, что могу быть свидетелем всего этого. С днем рождения, монстр, уничтожающий торты. Я люблю тебя, – написала Дафф.

Поздравляю с первым днем рождения нашу младшую Мэй-Мэй. Ты лучший карантинный ребенок, о котором мы могли когда-либо просить, и это совершенно нормально, что ты до сих пор не смеешься. Извини за то время, когда твой нос пожелтел от слишком большого количества мускатной тыквы, и за тот момент, когда мы позволили дяде Минтцу подержать тебя… Мы любим тебя так сильно, что прям до боли, – честно написал Кома.

Напомним, Хилари Дафф и Мэттью Кома познакомились, работая над пятым студийным альбомом Хилари Breathe In. Breathe Out., выпущенным в 2015 году. Мэттью также выступил соавтором и продюсером нескольких песен певицы – Confetti и Arms Around A Memory!. Пара начала встречаться в январе 2017 года, но спустя три месяца Дафф разорвала отношения с Кома, и причиной тому, по словам инсайдеров, послужили их плотные графики. В октябре 2017-го Хилари и Мэттью возобновили отношения, в июне 2018-го Дафф объявила о беременности, а в октябре родила дочь – Бэнкс Вайолет Бэир.

Дочь Мэй Джеймс Бэйр стала для Дафф третьим ребенком, она также воспитывает Луку от предыдущего брака с игроком НХЛ Майком Комри. Дафф рожала младшую дочку дома и вскоре после родов в подробностях рассказала об своем опыте. Хилари призналась, что главное в домашних родах – это команда поддержки.

Мой муж был самым спокойным человеком в комнате, когда мне хотелось лезть на стену, а моя маленькая Молли – просто необыкновенная доула, которая сидела со мной, когда мне нужно было быть спокойной. Моя мама была рядом, готовила закуски, и наблюдала, как ее собственный ребенок приносит в этот мир нового человека, еще одного ее внука, – написала Хилари.

Несмотря на то, что Хилари и Мэттью давно вместе, в декабре прошлого года они отметили лишь вторую годовщину свадьбы.