Ритка в медитации – Личное мнение

На днях Рита Дакота сделала заявление о важности медитации. Сказать, что мы все с вами ждали его, значит ничего не сказать.



Фото: Соцсети

Сегодня снова медитировали все вместе. Эта традиция очень укрепляет наше комьюнити, и я вижу, как меняется состояние и у тех, кто был в тревоге, и у тех, кто был в отрицании. И даже у Мии.

Если я могу что-то посоветовать сегодня, то единственным моим советом будет «продолжайте медитировать вот что бы то ни стало». Или начинайте поскорее, если ещё не сделали этого.

Я не считаю себя узколобой: люблю впускать в свою жизнь разные штуки. Раз Рита говорит, что надо, давайте хотя бы обсудим это.

Лично у меня с медитациями как-то сложилось.

Я давно и крепко дружу с йогой, но рассматриваю её исключительно как комплекс физических упражнений на развитие силы, баланса, гибкости. Медитировать, что значит гнать из головы мысли, пробовала: не понравилось.

Я думающий человек. Что я без мыслей своих? Да ничего! Я люблю свои мысли — и радостные, и тревожные. Я мыслю, значит, я есть.

И знаете, что?

Мне нравится быть! Зачем мне гнать из себя самую суть меня — мои мысли? Пусть себе скачут. Я мыслю. Я здесь. Я есть. Я живу.

Я не хочу отключаться от жизни. Я выбираю быть включённой. Ни медитации, ни валяние на полу в позе трупа, этому, как мне кажется, не способствуют. Поэтому нет: спасибо, Рита, не надо.

Впрочем, все люди разные и возможно Риточке медитация зашла. Смогла выгнать из головы остатки мыслей и сидит просветлённая — радуется.

И — нет, моё нежелание последовать примеру Ритки вовсе не означает, что я — недостаточно осознанная, менее просветлённая или какие там ещё ярлыки принято вешать на таких людей, как я, в «комьюнити» медитантов.

А у вас что с мыслями? Много? Достаточно? Маловато?

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