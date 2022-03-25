 

Ритка в медитации – Личное мнение

25.03.2022, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На днях Рита Дакота сделала заявление о важности медитации. Сказать, что мы все с вами ждали его, значит ничего не сказать.


Фото: Соцсети

Сегодня снова медитировали все вместе. Эта традиция очень укрепляет наше комьюнити, и я вижу, как меняется состояние и у тех, кто был в тревоге, и у тех, кто был в отрицании. И даже у Мии.

Если я могу что-то посоветовать сегодня, то единственным моим советом будет «продолжайте медитировать вот что бы то ни стало». Или начинайте поскорее, если ещё не сделали этого.

Я не считаю себя узколобой: люблю впускать в свою жизнь разные штуки. Раз Рита говорит, что надо, давайте хотя бы обсудим это.

Лично у меня с медитациями как-то сложилось.

Я давно и крепко дружу с йогой, но рассматриваю её исключительно как комплекс физических упражнений на развитие силы, баланса, гибкости. Медитировать, что значит гнать из головы мысли, пробовала: не понравилось.

Я думающий человек. Что я без мыслей своих? Да ничего! Я люблю свои мысли — и радостные, и тревожные. Я мыслю, значит, я есть.

И знаете, что?

Мне нравится быть! Зачем мне гнать из себя самую суть меня — мои мысли? Пусть себе скачут. Я мыслю. Я здесь. Я есть. Я живу.

Я не хочу отключаться от жизни. Я выбираю быть включённой. Ни медитации, ни валяние на полу в позе трупа, этому, как мне кажется, не способствуют. Поэтому нет: спасибо, Рита, не надо.

Впрочем, все люди разные и возможно Риточке медитация зашла. Смогла выгнать из головы остатки мыслей и сидит просветлённая — радуется.

И — нет, моё нежелание последовать примеру Ритки вовсе не означает, что я — недостаточно осознанная, менее просветлённая или какие там ещё ярлыки принято вешать на таких людей, как я, в «комьюнити» медитантов.

А у вас что с мыслями? Много? Достаточно? Маловато?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов

20.02 / Мнение: Читал ли Буденный “Войну и мир”

16.11 / По рецепту Джейми Оливера: овощной салат с сыром фета, который понравится абсолютно всем

20.04 / Мнение: Письмо: “Не хотелось блеять как овца”

28.06 / Ученые назвали популярные продукты для очищения печени и сохранения здоровья

07.07 / Мнение: Никто не виноват, что убийца спокойно ходил по городу с оружием?

27.01 / Названы болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий

30.05 / Урок блатного

08.09 / Мнение: Россия научилась гнать

14.11 / Сборная Германии по футболу потребовала у Польши открыть границу для беженцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика