Чай из трех ингредиентов: запускаем метаболизм для успешного похудения

Голодание нельзя назвать идеальным решением против лишних килограммов. Поэтому лучше постараться есть умеренно, а не морить себя голодом. Ведь ничего хорошего из этого не получится. При сбрасывании лишнего веса может помочь один напиток, который ускоряет процесс метаболизма и включает в себя исключительно полезные вещества. Во время диеты он придется очень кстати. Рецепт напитка будет представлен ниже.

Чай для похудения

Для достижения идеального веса очень важно делать упражнения и пить достаточно воды. Однако, если метаболизм не работает должным образом, необходимо его стимулировать. И в этом поможет сочетание корицы, меда и лимона.

Ингредиенты

Вам потребуется:

1 чайная ложка корицы; 1 столовая ложка меда; сок из ½ лимона; 1 стакан теплой воды.

Как делать

Вскипятите воду, а когда она немного остынет, добавьте остальные ингредиенты. Пить нужно понемногу утром, натощак. Эта смесь запускает пищеварение, избавляет от токсинов и лишних килограммов.

Будьте осторожны, никогда не кладите мед сразу в горячую воду, так как большая часть его активных ингредиентов разрушается при нагревании. Если очень хочется, то можно смело пить еще одну порцию этой смеси в течение дня, так как она не только запускает пищеварение, но и пополняет в организме запасы ценных питательных веществ.