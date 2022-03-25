 

Собянин объявил о мерах поддержки пищевой промышленности Москвы

25.03.2022, 14:59, Разное
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О решениях по поддержке отрасли рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с руководителями предприятий пищевой промышленности. Мэр отметил, что пищевая промышленность города сегодня обеспечивает около 80% отечественной продукции на столичном рынке.

Предприятия отрасли испытывают определенные сложности с поставщиками и кредитами, констатировал мэр. Город вместе с правительством РФ работает над решением вопросов, сообщил Собянин.

Принято решение о субсидировании процентных ставок для промышленности. Также пополнятся фонды развития промышленности.

“Мы со своей стороны тоже приняли решение о капитализации Фонда развития промышленности Москвы до 10 миллиардов”, – сказал Собянин.

Программа льготного кредитования заработает в ближайшие дни. Первыми льготные займы получат предприятии пищевой промышленности и фармацевтики.

Также компании могут получить гранты на локализацию производства или увеличение объемов выпуска продукции. По ставке один рубль в год Москва предоставит земельные участки для строительства новых производств.

Вместе с федеральными ведомствами правительство Москвы работает над дополнительными мерами поддержки. Речь идет о совершенствовании механизма офсетных контрактов, временном упрощении порядка сертификации ввозимой в Россию продукции, содействии в поставках тары и упаковки, снижении административной нагрузки.

Ранее Сергей Собянин в своем блоге рассказал о принятых мерах по поддержке предприятий и граждан.



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