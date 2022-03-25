Мнение: Все будет хорошо

Фонд общественного мнения провел опрос, из которого следует, что почти каждый второй россиянин (49%) уверен, что уход из России ряда зарубежных компаний не отразится на качестве его жизни.

Это называется «искусство заголовка». Этот же опрос можно интерпретировать, что чуть более половины опрошенных уверены, что качество их жизни ухудшится после ухода зарубежных компаний. Причем прошел всего месяц после начала «не-войны», и три недели после начала массового уходу крупный зарубежных компаний из страны. То есть, пока есть запасы, а значит — реально еще никто ничего не ощутил. Есть только предположения.

Такие опросы лучше всего проводить в динамике. Раз в две-три недели. И смотреть именно на тренды. «В моменте» они совершенно неинформативны.

Будет любопытно взглянуть, как именно и в какую сторону будут меняться настроения, когда люди начнут ощущать нехватку привычных товаров и услуг. Снижение ассортимента первоочередных и значимых товаров. «Сахарная паника» – это пока рефлекторная реакция, вместо панически сметаемого сахара могло быть что угодно: соль, спички, мыло, туалетная бумага. В этот раз объектом паники стал сахар.

Но вот когда люди начнут сталкиваться с реальным дефицитом, их настроения неизбежно начнут меняться. Особенно на фоне неясных целей «не-войны». Когда враг напал на твою землю, тут понятно, ради чего нужно терпеть и затягивать пояса. Когда всё наоборот — мотивация сильно слабеет.

И, скорее всего, ФОМ вряд ли станет проводить опрос через три, четыре недели или через два месяца. Динамику можно спрогнозировать уже сейчас.

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