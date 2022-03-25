 

Сейшелы выразили поддержку России

25.03.2022, 14:50, Новости дня
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Сейшельские острова не намерены следовать за теми, кто вводит антироссийские санкции, сообщил президент Республики Сейшельские Острова Вавел Рамкалаван.

«Если санкции вводит ООН, то мы, как член данной международной организации, будем им следовать. Однако Сейшелы, как неприсоединившееся и суверенное государство, не намерены следовать примеру отдельных стран при введении санкций», – цитирует Рамкалавана передает ТАСС ос ссылкой на Сейшельское информационное агентство.

Он заявил, что необходимо как можно скорее достичь соглашения между Россией и Украиной, лидерам обеих стран нужно сесть за стол для обсуждения путей решения ситуации.

Рамкалаван отметил, что стоит ожидать негативных последствий из-за конфликта на Украине, так как в мире выросла цена на нефть. «Россия и Украина являются также мировыми лидерами по производству пшеницы и подсолнечного масла, что повлияет на импорт», – напомнил политик.

Президент страны заметил, что РФ остается ведущим туристическим рынком для Сейшельских островов. Он подчеркнул, что Сейшельские острова не имеют проблем «с туристами, прибывающими с наличными деньгами». «Однако всю сумму необходимо задекларировать на границе, чтобы избежать конфискации денег», – подчеркнул Рамкалаван.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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