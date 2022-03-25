Депутат рассказал о распространении Киевом фейков о гуманитарной помощи от России

Украинские создатели фейков утверждают, что гуманитарная помощь, которую волонтеры #МыВместе и партия «Единая Россия» доставили в Херсонскую область, якобы является реквизитом, сообщил замруководителя фракции «Единая Россия», координатор молодежной политики партии, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«Машина украинской пропаганды по созданию фейков докатилась и до меня. В частности, на различных киевских сайтах рассказывается, что гуманитарная помощь, которую мы с волонтёрами #МыВместе и партией «Единая Россия» в Херсонской области раздаем людям, – это реквизит», – написал он на платформе Telegraph.

По словам Кастюкевича, жителей Херсона, которые которые приходят за продуктами, лекарствами, детским питанием и памперсами, на Украине называют «столичными актерами».

«Очень печально, что ложь, которой украинские власти и их пропаганда от Киева до самых до окраин пропитали все вокруг, сегодня приобретает такие-то немыслимо гипертрофированные формы. Эта ложь низводит все человеческое. И отношение к собственному народу у украинских властей тоже совершенно лживое. Рано или поздно это станет понятным всему миру», – заключил он.

Ранее сообщалось, что волонтерский корпус #МыВместе доставил в Херсонскую область гуманитарную помощь, грузовик с продуктами прибыл в город при содействии российских военных.

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