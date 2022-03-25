В Кремле назвали «уткой» сообщения о подготовке ограничений на выезд ИТ-специалистов из России

Сообщения в социальных сетях о якобы подготовке ограничений на выезд из страны специалистов ИТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес являются очередной уткой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких подобных законопроектов нет и не может быть. Попросту говоря, об этом не может быть и речи, это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками ИТ-отрасли или нет», – цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, действительно ли существует законопроект о дополнительных проверках ИТ-специалистов в ФСБ в случае их желания выехать за пределы РФ или ограничения выезда.

Также он напомнил о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников ИТ-сферы на фоне кризисных явлений.

«Эти меры говорят об обратном. Короче говоря, речь идет об очередной утке», – подытожил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по поддержке российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение.

Между тем, стало известно, что подготовленный Минцифры пакет мер поддержки ИТ-отрасли включает освобождение сотрудников ИТ-компаний от НДФЛ и предоставление им отсрочки от службы в армии на время работы.

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