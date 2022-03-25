Мнение: Рекорд выбросов CO2, расконсервация Северного моря и рекорд инфляции в Британии

1. Ещё в прошлом году мировая экономика огорчала радикальных экологов. От ископаемого топлива отказаться не удалось, выбросы диоксида углерода поставили новый рекорд:

В 2021 году глобальные выбросы CO2 в энергетическом секторе увеличились на 6% и достигли рекордного объема в 36,3 млрд тонн за счет активного использования угля. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает CNBC.

По словам экспертов, востребованность в твердом ископаемом топливе заметно выросла из-за роста потребления, связанного с восстановлением экономики после пандемии COVID-19, неблагоприятных погодных условий и неустойчивых цен на газ.

Как отмечается МЭА, в 2020 году пандемия COVID-19 привела к снижению спроса на электроэнергию, в результате чего выбросы CO2 в мире сократились на 5,2%.

https://plus-one.ru/news/2022/03/09/v-2021-godu-vybrosy-co2-v-energetike-dostigli-rekordnyh-znacheniy-iz-za-uglya

Несмотря на закрытие угольных шахт в Западной Европе, в целом в мире угольная отрасль продолжает чувствовать себя уверенно.

2. Отказ Британии от углеводородов провалился с особенно громким треском – британцы снова решили нарастить добычу нефти:

https://lenta.ru/news/2022/03/21/nord/

Власти Великобритании продолжат выдачу лицензий на разработку месторождений в Северном море, хотя ранее в целях снижения вредных выбросов планировали отказаться от процедуры. О такой реакции на энергетический кризис сообщил глава Национального управления нефти и газа Энди Самюэль. Его заявление опубликовано на сайте ведомства, которое 21 марта переименуют в Переходное управление Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTA).

По его словам, ситуация с действиями России на Украине привела к тому, что с 1 апреля в стране поднимут лимит на повышение цен на энергоносители, что усложнит материальное положение британских семей. Проблемы уже испытывают автовладельцы, столкнувшиеся с ростом цен на бензин, который обусловлен нехваткой сырья.

Добыча нефти и газа в Северном море уже долгое время падает, и не столько из-за зелёных инициатив, сколько из-за истощения месторождений. Любые новые проекты добычи ресурсов в Северном море будут дорогими и неэффективными по сравнению со старыми проектами. Но ситуация для Британии отчаянная, выбирать не приходится.

Впрочем, это ещё не крайняя степень энергетического отчаяния. Подождём ещё немного: не исключено, что британцы вынуждены будут пойти на расконсервацию своих угольных месторождений.

3. Понятно, почему британцы вынуждены наступать на горло собственной идеологии. Рекордная за десятки лет инфляция накрыла не только США, но и Британию:

https://lenta.ru/news/2022/03/23/higher/

Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос на 6,2 процента на годовом уровне, побив побил 30-летний рекорд, свидетельствуют данные, опубликованные Национальной статистической службой страны.

Речь идет о самых высоких темпах роста цен с марта 1992 года, когда показатель достигал 7,1 процента. При этом экономисты, как отмечает Bloomberg, ожидали уровня инфляции в 6 процентов. По сравнению с предыдущим месяцем, цены выросли на 0,8 процента, тогда как в январе рост на месячном уровне составил 0,1 процента.

Эксперт Bloomberg Economics Дэн Хансон предполагает, что растущие счета за электричество к апрелю доведут инфляцию до уровня в 8 процентов.

Полагаю, господин Хансон оптимист. Или, точнее, осторожный эксперт, который говорит про апрель 2022, но не говорит про апрель 2023. Если через год инфляция по фунту стерлингов тоже составит скромные 8 процентов, пожалуй, многие британские эксперты выдохнут с облегчением.