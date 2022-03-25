 

Минкульт выделит 10 млн рублей на перевод программы «Бесогон» на эсперанто

25.03.2022, 14:11, Разное
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Заместитель министра культуры России Алла Манилова подписала распоряжение о выделении 10 млн рублей из резервного фонда ведомства на подготовку новой звуковой дорожки и субтитров для 34 роликов авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон» Никиты. 

Изначально планировалось перевести ролики на английский, французский и немецкий языки, однако для расширения потенциальной аудитории «Бесогон TV» было принято решение остановиться на международном искусственном языке эсперанто. 

«Уже больше 100 лет англосаксы активно продвигают английский язык в качестве международного. Они создают условия, когда наша молодёжь постоянно сталкивается с этим языком в фильмах, компьютерных играх и в социальных сетях. Поэтому мы приняли решение не идти на поводу у коллективного Запада, наш патриотический контент мы будем переводить на эсперанто», – заявила Манилова.

Первые ролики «Бесогона» на эсперанто будут опубликованы уже в начале апреля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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