 

Кронпринц Хокон временно взял на себя исполнение обязанностей короля Норвегии

25.03.2022, 14:05, Разное
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Король Норвегии Харальд V, который в феврале отметил 85-летие, заболел коронавирусом. Его обязанности временно будет исполнять кронпринц Хокон. Пресс-служба королевского двора выпустила официальное сообщение: 

Его королевское Величество Король получил положительный тест на коронавирус. У монарха наблюдаются легкие симптомы, он проведет предстоящие дни на больничном. 

Король и королева Норвегии Соня неоднократно прививались от ковида. 13 января супруги и 90-летняя сестра Харальда принцесса Астрид получили последнюю дозу вакцины.  

Принцу Хокону не впервой замещать болеющего отца. В начале 2000-х годов король лечился от рака мочевого пузыря и сердечно-сосудистых заболеваний, недавно перенес операцию по шунтированию сердца. В последние годы у Харальда все больше проблем со здоровьем. В конце января он встречался с главой МИД Норвегии Анникен Витфельдт, после чего слег с простудой. Интересно, что, спустя несколько дней после этой встречи, у Витфельдт обнаружился коронавирус, однако тест короля был негативным. И вот – впервые за более чем два года пандемии и последним из европейских монархов – заболел и он.

Король Норвегии Харальд V и кронпринц Хокон

Хокон стал наследным принцем 17 января 1991 года – в день коронации отца, а 20 июля 1991 года он впервые принял участие в заседании Государственного совета страны. Замещать отца в ходе важных государственных мероприятий он начал сразу же. Уже 22 июля того же года, в связи с отъездом короля, он впервые председательствовал в Государственном совете. 

Напомним, что со времени начала в Норвегии парламентаризма в 1884 году официальные обязанности короля в основном носят церемониальный характер. Он проводит заседания Государственного совета по пятницам и официально открывает новую сессию парламента каждый год в октябре. Законодательные акты, одобренные Государственным советом, не имеют силы до тех пор, пока они не будут одобрены монархом и скреплены подписью премьер-министра. Хотя, согласно конституции, исполнительная власть принадлежит королю, фактически она принадлежит правительству. 

Важную роль монарх играет во время смены правительства. Обычно уходящий в отставку премьер-министр советует ему, кто должен стать новым премьер-министром. Король и королева совершают официальные государственные визиты в другие страны и принимают у себя глав государств, посещающих Норвегию. Кроме того, он проводит в своем дворце официальные аудиенции для новоназначенных послов иностранных государств, вручающих верительные грамоты. Король Харальд имеет звание генерала армии и генерала авиации, адмирала флота. Он является самым высокопоставленным офицером страны.



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