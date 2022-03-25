Бритни Спирс рассказала о желании увеличить грудь из-за травли со стороны отца

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Бритни Спирс, избавившись от 13-летней опеки отца, продолжает вспоминать о том, через что ей пришлось пройти, будучи в зависимости от родителя-тирана. 40-летняя звезда делится своими воспоминаниями в социальных сетях, раскрывая новые подробности.

Так, вчера Спирс написала, что какое-то время назад решила сделать пластическую операцию по увеличению груди. Артистка, которая за последнее время заметно сбросила вес, решила, что ее грудь теперь недостаточно привлекательна.

Моя грудь действительно маленькая, потому что я сильно похудела за последнее время. Она испарилась, и я захотела сделать операцию, – написала Бритни.

Бритни Спирс

Спирс даже пошла на консультацию к пластическому хирургу, но после передумала, поскольку считает, что подобные преображения – дань стереотипам о том, как должна выглядеть женщина. Спирс призналась, что комплексы в ней зародил отец Джейми Спирс, который постоянно критиковал ее внешность. Когда дети Спирс были совсем маленькими, и она заедала стресс, а потому немного поправилась, и отец каждый раз говорил, что Бритни выглядит не так, как должна.

Он говорил, что я толстуха! — пожаловалась Спирс.

Теперь Спирс выступает за естественность и призывает всех принимать себя такими, какие они есть. Бритни в многословном обращении к своим подписчикам выразила благодарность своему жениху Сэму Асгари, который никогда ни при каких обстоятельствах не критиковал ее внешность.

Бритни Спирс с женихом Сэмом Асгари

Напомним, что Бритни Спирс долгие годы боролась за свободу от опеки от отца, которая вступила в силу в 2008, когда суд признал певицу недееспособной из-за нервных срывов, проблем с наркотиками и алкоголем. Все 13 лет Бритни продолжала работать и зарабатывать, хотя ее права и действия были ограничены. В ноябре прошлого года певица наконец-то стала юридически свободной, и теперь готовится к свадьбе с своим бойфрендом Сэмом Асгари, а поклонники с нетерпением ждут ее возращения на сцену.