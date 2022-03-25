 

Бритни Спирс рассказала о желании увеличить грудь из-за травли со стороны отца

25.03.2022, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Бритни Спирс, избавившись от 13-летней опеки отца, продолжает вспоминать о том, через что ей пришлось пройти, будучи в зависимости от родителя-тирана. 40-летняя звезда делится своими воспоминаниями в социальных сетях, раскрывая новые подробности. 

Так, вчера Спирс написала, что какое-то время назад решила сделать пластическую операцию по увеличению груди. Артистка, которая за последнее время заметно сбросила вес, решила, что ее грудь теперь недостаточно привлекательна. 

Моя грудь действительно маленькая, потому что я сильно похудела за последнее время. Она испарилась, и я захотела сделать операцию, – написала Бритни. 

Бритни Спирс

Спирс даже пошла на консультацию к пластическому хирургу, но после передумала, поскольку считает, что подобные преображения – дань стереотипам о том, как должна выглядеть женщина. Спирс призналась, что комплексы в ней зародил отец Джейми Спирс, который постоянно критиковал ее внешность. Когда дети Спирс были совсем маленькими, и она заедала стресс, а потому немного поправилась, и отец каждый раз говорил, что Бритни выглядит не так, как должна. 

Он говорил, что я толстуха! — пожаловалась Спирс.

Теперь Спирс выступает за естественность и призывает всех принимать себя такими, какие они есть. Бритни в многословном обращении к своим подписчикам выразила благодарность своему жениху Сэму Асгари, который никогда ни при каких обстоятельствах не критиковал ее внешность. 

Бритни Спирс с женихом Сэмом Асгари

Напомним, что Бритни Спирс долгие годы боролась за свободу от опеки от отца, которая вступила в силу в 2008, когда суд признал певицу недееспособной из-за нервных срывов, проблем с наркотиками и алкоголем. Все 13 лет Бритни продолжала работать и зарабатывать, хотя ее права и действия были ограничены. В ноябре прошлого года певица наконец-то стала юридически свободной, и теперь готовится к свадьбе с своим бойфрендом Сэмом Асгари, а поклонники с нетерпением ждут ее возращения на сцену. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Отек Квинке: подсказки, которые могут спасти жизнь

23.08 / “Мы не думаем об этом”: Анастасия Стоцкая объяснила нежелание вновь рожать ребенка

04.06 / Как табачная индустрия пыталась заработать на пандемии – расследование

29.09 / Жириновский допустил досрочные выборы в России

23.01 / Ученые заявили, что молочная кислота расширит знания о лечении рака

06.07 / Мнение: Привитый Меньшов и русский блэкфейс

24.04 / “Найдем тебе девушку?”: Яна Кошкина в оригинальной манере представила подписчикам своего отца

06.06 / “Сандалии деда”: Эвелина Хромченко показала, с чем носить самую модную обувь лета

23.03 / «Новая газета» и Дмитрий Муратов передают Нобелевскую Медаль в пользу украинских беженцев

10.04 / Волочкова пожаловалась на худобу после диеты и изнутрительных тренировок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика