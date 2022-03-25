 

Минобороны РФ отчиталось об «уничтожении» топливной базы

25.03.2022, 13:40, Разное
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…в селе под Киевом.

Минобороны Россиии отчиталось, что вечером 24 марта крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по базе горючего в селе Калиновка под Киевом. Об этом пояснил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков (пресс-релиз есть в распоряжении «Новой газеты»).

Как рапортовали в российском ведомстве, уничтожена «крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз», с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, 24 марта около 20:00 в селе Калиновка в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу, она загорелась. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы, по словам службы, нет.

Как отчитались в Минобороны РФ, российские войска за ночь продвинулись на четыре километра и овладели Батманкой, Михайловкой, Красным Партизаном, Ставками и Троицким. Сейчас, по утверждению Конашенкова, войска РФ развивают наступление на подразделения украинской 25-й воздушно-десантной бригады.

О потерях российской армии Минобороны РФ информацию не предоставило. Ведомство доложило о потерях в армии лишь 2 марта — к тому времени по официальным данным погибли 498 военных. Актуальные данные о потерях неизвестны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» рано утром 24 февраля. С резким осуждением действий РФ выступили США, члены НАТО и Евросоюза, а также многие другие страны, которые впоследствии ввели против РФ санкции.

Источник: Новая газета



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