Отказался от фамилии и стал “блатным”: что стало с младшим сыном Михаила Круга

Легендарного шансонье Михаила Круга не стало в июле 2002 года. Артист трагически скончался после нападения в собственном доме – его убили на глазах у супруги Ирины и сына Саши. Младший наследник певца лишился отца, когда ему едва исполнился месяц, а теперь превратился во взрослого юношу. 20-летний Александр не только трепетно чтит память о родителе, но и планирует пойти по его стопам.

Родители Александра познакомились в конце 90-х, когда оба уже успели пережить развод. У Михаила подрастал сын Дмитрий от первого брака, а Ирина воспитывала маленькую дочку. Кто бы мог подумать, что между знаменитым артистом и простой официанткой, которую он сделал своим костюмером, вспыхнут чувства? В 2000 году возлюбленные стали мужем и женой, а через два года на свет появился Саша. Шансонье был на седьмом небе от счастья, однако увидеть, как младший сын растет, так и не смог. Артиста убили спустя месяц после его рождения.

О том, что случилось с отцом, Александр узнал уже в три года. Мальчик то и дело спрашивал о родителе, фотографии которого были расставлены по всему дому, и Ирина решила не скрывать от него правду. Несмотря на то, что наследник знал шансонье только благодаря рассказам родственников, боль от потери преследует его до сих. В детстве Сашу часто мучили нервные срывы, а ведь он и без того рос непростым ребенком.

Родные старались загружать мальчика дополнительными занятиями, чтобы тот не успевал хулиганить, а когда поняли, что это не помогает, отдали его в кадетское училище. Несмотря на трудный характер, с учебой сын артиста справлялся лучше многих сверстников и смог самостоятельно поступить в институт.

Сейчас Александр постигает азы актерского мастерства в Щукинском театральном училище, к тому же, развивает свой музыкальный талант. Иногда молодой человек выступает вместе с матерью, которая стала успешной исполнительницей шансона, а в свободное время даже сам пишет песни и стихи. Некоторые считают, что парень унаследовал от знаменитого отца не только внешние черты, но и тембр голоса.

К слову, от родителя парню досталась еще и фамилия. Раньше он был Воробьевым, как и отец по паспорту, а теперь носит его псевдоним. Изменить фамилию наследника шансонье убедила мать – уже несколько лет они оба значатся как Круг по всем документам. Александра не пугает, что из-за такого имени его будут ассоциировать с отцом еще больше, ведь он привык к этому с детства. У молодого человека почти нет друзей, а в училище он столкнулся с травлей и прослыл “блатным” – так его называют из-за родственной связи со звездой.