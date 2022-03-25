 

В Минздраве опровергли сообщения о смерти Жириновского

25.03.2022, 13:30, Разное
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Информация о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского начала распространяться с телеграм-канала сенатора Александра Пронюшкина. После этого ее распространил канал Mash. Затем информацию подхватили крупные российские СМИ, в том числе федеральные.

Однако неожиданно для всех спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем тетеграм-канале написал, что политик жив и находится в стабильном состоянии. При этом он отметил, что состояние политика действительно тяжелое, сегодня ему сделали очередное КТ. Спикер призвал все СМИ удалить фейковые сообщения и пожелать Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления.

“А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия”, – заявил Володин.

В Минздраве России заявили, что состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Сейчас сообщение о смерти Владимира Жириновского в телеграм-канале Пронюшкина удалено. В партии ЛДПР сообщение о кончине Жириновского назвали фейком и отметили, что доверять каналу Mash не стоит. Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн также опроверг информацию о смерти главы ЛДПР.

Напомним, лидер ЛДПР находится в больнице с февраля. Он был госпитализирован с ковидом и обширной пневмонией. Спустя время его подключили к аппарату ИВЛ и перевели в медикаментозный сон.



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