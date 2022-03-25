 

Мнение: Карабах. Обострение

25.03.2022, 13:28, Разное
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На фоне «спец-операции» произошло обострение в Карабахе. Азербайджанские военные заняли несколько сел. Армяне публикуют видео, что продвижение азербайджанских военных происходило в непосредственной близости от российских миротворцев, которые не предпринимали никаких действий.

О серьезности ситуации говорит тот факт, что внезапно объявившийся в информационном пространстве Шойгу провел срочный разговор с азербайджанским коллегой. Шойгу ли разговаривал или от его имени, в данном случае неважно. Важно то, что для Кремля сейчас совершенно некстати второй фронт, где бы он ни был. Азербайджан наверняка это понимает, а потому вполне логично занимает позиции, более удобные для следующего продвижения.

В общем-то, перемирие, которое было установлено в Карабахе после короткой трехмесячной войны, носит отложенный характер. Российские миротворцы, введенные в Карабах, обладают крайне ограниченным статусом, который гарантирован лишь трехсторонним соглашением. Достаточно одному из участников из него выйти, как мандат миротворцев будет исчерпан.

Азербайджан прекрасно понимает сложности Кремля, а потому без особых сантиментов решает текущие задачи. Вряд ли речь идет об окончательном решении карабахского вопроса прямо сейчас, но то, что это неизбежно, сомнений не вызывает.

Источник: Эль Мюрид



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