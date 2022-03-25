 

Эрдоган объяснил отказ Турции присоединиться к санкциям против России

25.03.2022, 13:25, Новости дня
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Власти Турции не будут присоединяться к антироссийским санкциям, потому что не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган на борту самолета, возвращаясь с саммита НАТО. Его слова приводит издание «Хюрриет».

«С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России. Кроме того, сегодня мы с Россией строим нашу АЭС «Аккую». Мы не можем оставить все это в стороне. Когда я говорю это [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, он отвечает: «Вы правы». Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять нашу деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», – передает слова турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган также сообщил о планах в конце этой недели или в начале следующей обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону итоги саммита НАТО в Брюсселе.

Между тем, по словам президента, Анкара и Москва ведут переговоры об увеличении расчетов в национальных валютах в туристической сфере.

«Наш министр культуры и туризма продолжает очень усердно работать и вести переговоры со всеми странами по этому вопросу, мы также продолжаем вести переговоры со всеми регионами, будь то Россия, Украина или Польша. Они, особенно [президент РФ Владимир] Путин, сказали, что не будут мешать туристическому сектору, будут его поощрять и не будут чинить препятствия своим гражданам для поездок в Турцию. Кроме того, есть разговоры о том, чтобы операции проводились в рублях, то есть своими национальными валютами. Мы уже предлагали это России, мы говорили, что можно это сделать в рублях и турецких лирах. Теперь наша правота полностью доказана, и они говорят, что могут это делать», – сказал Эрдоган.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против РФ действенны только санкции. 

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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