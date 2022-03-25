Джастин Портман поздравил дочь Неву от Натальи Водяновой с 16-летием

Вчера, 25 марта, единственной дочери Натальи Водяновой Неве Портман исполнилось 16 лет. По этому случаю отец именинницы, британский аристократ Джастин Портман, брат миллиардера Кристофера Портмана, поделился в своих соцсетях снимками дочери и поздравил ее с днем рождения.

С 16-м днем рождения!!! – коротко написал многодетный отец под архивными снимками.

Пост Джастин сопроводил тремя кадрами: черно-белым селфи с Невой на пляже, ее фото с младшей сестрой Стар Шарлоттой, которая родилась в сентябре прошлого года и стала пятым ребенком Портмана, и фото именинницы в национальной африканской одежде во время ее одиночной поездки в августе прошлого года. Тогда девушка посетила заповедник Самбуру в Кении, где стараются сохранить экосистему в первозданном виде, и встретилась с местными жителями.

Наталья Водянова и Джастин Портман прожили в браке 9 лет и расстались в 2011 году. По словам Натальи, одной из причин их расставания стало прохладное отношение Джастина к родительским обязанностям.

Я была матерью, которая полностью погружена в жизнь детей, а он мало интересовался этим вопросом. Джастин обожает детей, но он не из тех отцов, которые искупают ребенка или проследят за ними на прогулке. В конце концов он перевесил все обязанности на меня, и это изолировало нас друг от друга. В семье нужно переживать все эти прекрасные моменты вместе, – рассказывала Наталья Водянова в интервью журналу Porter.

Однако российская супермодель не препятствует общению детей с их отцом – Лукас, Нева и Виктор часто приезжают к нему в гости полным составом. А счастливый папа публикует в своем блоге фотоотчет после каждого визита детей. Когда его младшей дочке исполнилось три месяца, Лукас и Нева приехали в Лондон познакомиться с сестренкой.

Напомним, в конце июня 2019 года Джастин женился на актрисе Морган Снайдер, а почти через месяц у них родился сын Лео Джеймс Беркели Портман.