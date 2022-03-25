 

Минпромторг потребовал от Michelin немедленно возобновить поставки материалов на национализированный завод в Давыдово

25.03.2022, 12:11, Разное
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Министерство промышленности и торговли заявило о риске полной остановки завода Michelin в Давыдово. Ранее он попал в перечень объектов для национализации, на предприятии ввели внешнее управление. Западная компания ответила на законные действия российского государства остановкой поставок химических компонентов, поставив под угрозу существование свыше 800 рабочих мест и лишая Московскую область одного из крупнейших градообразующих предприятий.

Завод перешел под управление временных менеджеров 22 марта, вскоре после этого на нём перестали работать внутренние компьютерные системы. Эксперты установили, что скорее всего диверсия была проведена из-за рубежа бывшими владельцами. Кроме того, подходят к концу запасы специфических химикатов, которые нельзя “импортозаместить” в пределах России.

“Мы требуем немедленно разблокировать производственное оборудование и продолжить поставки компонентов, требуемых для продолжения производства. Оплата этих товаров будет осуществляться в рублях в течение 90 дней после отгрузки в соответствии с ценами, утверждёнными государственной комиссией”, – заявили в ведомстве.

Своими действиями Michelin нарушает законные интересы Российской Федерации и будущих новых владельцев завода, подчёркивают чиновники. Иностранцы создают угрозу для региональной экономической стабильности, нарушают базовые принципы конкуренции и рыночного взаимодействия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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