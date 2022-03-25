Срочно: СМИ сообщили о смерти Жириновского

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25.03.2022, 12:07, Разное
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Информация о смерти Владимира Жириновского появилась на сайте РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина. Позже эта информация была опровергнута сразу несколькими источниками.

Владимир Жириновский попал в больницу 2 февраля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, поражение легких достигло 75%. Также о состоянии политика ходило множество слухов. Источники сообщали, что состояние лидера ЛДПР крайне тяжелое.

Поговаривали, будто бы у Владимира Жириновского начались воспалительные процессы в мозге. Парламентарий находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Также якобы врачи поддерживали давление крови при помощи норадреналина. При этом, стоит отметить, что в ЛДПР слухи о тяжелом состоянии лидера не подтверждали, отмечая, что он стабилен и даже продолжает работать.

Напомним, Владимир Жириновский активно выступал за вакцинацию. Он утверждал, что сделал восемь прививок от коронавируса. Правда, по мнению врачей, это и могло стать одной из причин столь тяжелого течения болезни. Елена Малышева ранее заявляла, что лидер ЛДПР фактически “обучил свою иммунную систему не видеть вирус”. По словам телеведущей, от такого коктейля даже самый слабый вирус может приобрести огромную разрушительную силу.



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