Минздрав дал оценку состоянию Жириновского
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии, врачи продолжают оказывать необходимую помощь, сообщила пресс-служба Минздрава.
«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Между тем сообщения о смерти Жириновского опровергли и в ЛДПР.
«Он жив. Это фейки, очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что это было сделано специально накануне встречи с Мишустиным», – сказал ТАСС замруководителя высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов.
Ранее сообщение о смерти Жириновского появилось в Telegram-канале сенатора Александра Пронюшкина, однако позже этот пост он удалил.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть лидера ЛДПР.
Напомним, Владимир Жириновский находился в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон».
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
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