 

Минздрав дал оценку состоянию Жириновского

25.03.2022, 12:00, Новости дня
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии, врачи продолжают оказывать необходимую помощь, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Между тем сообщения о смерти Жириновского опровергли и в ЛДПР.

«Он жив. Это фейки, очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что это было сделано специально накануне встречи с Мишустиным», – сказал ТАСС замруководителя высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее сообщение о смерти Жириновского появилось в Telegram-канале сенатора Александра Пронюшкина, однако позже этот пост он удалил.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть лидера ЛДПР.

Напомним, Владимир Жириновский находился в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон».

Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья.

3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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