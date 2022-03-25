 

Система Apple Pay прекратила поддержку карт «Мир»

25.03.2022, 12:00, Новости дня
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Система мобильных платежей Apple Pay официально заблокировала возможность привязки российских банковских карт «Мир», сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

В НСПК сообщили, что Apple Pay приостанавливает поддержку карт «Мир», передает РИА «Новости».

Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших дней.

Накануне стало известно, что клиенты не смогли добавить новые карты российской платежной системы «Мир». При этом добавленные ранее карты были доступны.

До этого платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории РФ и Белоруссии.

Между тем китайская платежная система UnionPay стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика». Они также установили плату до 15 тыс. рублей за выпуск карты UnionPay.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из РФ американские платежные системы.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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