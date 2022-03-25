Система Apple Pay прекратила поддержку карт «Мир»

Система мобильных платежей Apple Pay официально заблокировала возможность привязки российских банковских карт «Мир», сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

В НСПК сообщили, что Apple Pay приостанавливает поддержку карт «Мир», передает РИА «Новости».

Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших дней.

Накануне стало известно, что клиенты не смогли добавить новые карты российской платежной системы «Мир». При этом добавленные ранее карты были доступны.

До этого платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории РФ и Белоруссии.

Между тем китайская платежная система UnionPay стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика». Они также установили плату до 15 тыс. рублей за выпуск карты UnionPay.

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