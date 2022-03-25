Рене Зеллвегер впервые рассказала о знакомстве с бойфрендом Антом Энстидом

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Рене Зеллвегер – одна из самых скрытных звезд мирового кино. Впрочем, своего нынешнего счастья она уже не прячет – с июня прошлого года известно, что 52-летняя актриса встречается с 42-летним британским телеведущим Антом Энстидом. Если бойфренд звезды лишь однажды комментировал свои отношения с Рене, то актриса молчала до недавнего времени.

В новом интервью глянцевому журналу, обложку которого украсила Рене Зеллвегер, актриса рассказала историю знакомства с нынешним возлюбленным. Как оказалось, в то время Рене переживала потерю близкой подруги – пресс-агента Нэнси Райдер, которая скончалась в июне 2020-го после продолжительной болезни. Зеллвегер думала, как отблагодарить двух медицинских работников — братьев-близнецов Джерома и Джеральда Коуэнов, которые ухаживали за Нэнси. Как рассказала актриса, она сидела поздним вечером и листала телеканалы, как неожиданно увидела программу Анта Энстида Celebrity IOU: Joyride, в которой знаменитости “тюнингуют” старые авто и отдают их в подарок или на благотворительность. В итоге Джером получил Oldsmobile Cutlass 1969 года, Джеральд – винтажный Bronco, а Зеллвегер – новые отношения.

Сейчас Рене и Ант шутят, что Нэнси Райдер, уйдя из жизни, устроила личную жизнь подруги.

Да, мы шутим об этом. Она (Нэнси) всегда делает все возможное. Я улыбалась, думая, какая счастливая случайность произошла благодаря ей, – сказала Рене в интервью, и добавила, говоря о бойфренде, – Мы разные. Ант очень социальный, он любит общение. Он не выпускает из рук телефон, я же могу не прикасаться к нему до вечера.

Напомним, западные СМИ сообщили о романе обладательницы премии “Оскар” и известного в Великобритании телеведущего в конце июня прошлого года. Такой вывод сделали репортеры издания TMZ на основании свидетельств очевидцев, утверждавших, что Рене привезла на съемки нового шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride Анту его рабочую обувь.

Зеллвегер лишь однажды была замужем за музыкантом Кенни Чесни в 2005 году. Их брак был аннулирован спустя четыре месяца после регистрации. Рене встречалась с Джеком Уйатом и Брэдли Купером, и была обручена с Джимом Керри, который как-то признался, что актриса – любовь всей его жизни. Последние серьезные отношения, которых Рене не скрывала, у актрисы были с Дойлом Брамхоллом, длились семь лет и закончились в 2019 году.

Незадолго до романа с Рене завершился бракоразводный процесс Анта с его второй женой, коллегой по телевидению Кристиной Хаак. Телезвезды были вместе с октября 2017 года, в декабре следующего поженились, а в 2020-м объявили о расставании. У пары есть полуторагодовалый сын Хадсон, который для Энстида стал третьим ребенком – первая жена Луиза родила телеведущему двоих детей – дочь Амели и сына Арчи.

Рене Зеллвегер и Ант Энстид