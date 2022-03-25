 

Экс-супруга шейха Дубая Мохаммеда принцесса Хайя получила единоличную опеку над детьми

25.03.2022, 11:20, Разное
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В минувший четверг, 24 марта, бывшая жена правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид аль-Мактума принцесса Хайя бин аль-Хуссейн получила единоличную опеку над их несовершеннолетними детьми – 14-летней Джалилой и 10-летним Зайедом. Дочь и сын и так уже несколько лет проживают с матерью в Великобритании, но теперь официально их опекуном является только она. Такое решение принял Высокий суд Лондона.

Судья по семейным делам Эндрю Макфарлейн заявил, что шейх Мохаммед “постоянно демонстрировал принудительное и контролирующее поведение по отношению к тем членам своей семьи, которые, по его мнению, ведут себя вопреки его воле”, а также “применял домашнее насилие в непомерных масштабах к принцессе Хайе”. Напомним: в ходе расследования было обнаружено, что шейх не только пытался купить дом по соседству с Хайей для слежки и угрожал, в том числе текстовыми сообщениями, в которых говорилось: “Мы можем найти вас где угодно”, но и использовал шпионское ПО Pegasus израильской NSO Group для взлома телефонов своей бывшей жены и ее ближайшего окружения.

С этого дня отец будет ограничен лишь “косвенными контактами” со своими детьми – ему будет разрешено видеть их лишь по видеосвязи во время звонков, но не лично. В документе Макфарлейн отметил неявку 72-летнего шейха в суд как “отсутствие какого-либо принятия на себя ответственности, выражения раскаяния или понимания влияния такого поведения на мать”.

Обе стороны судебного процесса уже отреагировали на решение суда. 47-летняя принцесса Хайя выступила лично:

Последние несколько лет были пугающим путешествием, и все же то убежище, та защита и то необычайное сострадание, которое мы получили в Англии, укрепили нашу веру в непреходящую силу как человечества, так и справедливости, – сказала она.

А позицию шейха Мохаммеда выразили его представители в беседе с репортером Guardian:

Он любит своих детей и лелеет их любовь к ним. Он всегда заботился и обеспечивал их, и всегда будет. Он настаивает на своей позиции и продолжит отрицать все обвинения, выдвинутые в ходе этих спорных разбирательств, – сказали они, добавив, что шейх “расстроен таким решением”.

Принцесса Хайя и эмир Дубая Мохаммед

Напомним, что шестая и самая молодая жена правителя Дубая принцесса Хайя бежала с двумя наследниками из ОАЭ сначала в Германию, а потом – в Лондон летом 2019 года. В декабре прошлого года британский суд обязал Мохаммеда заплатить Хайе 730 миллионов долларов – это рекордная сумма компенсации за всю историю бракоразводных процессов. Шейху также надо будет выплатить почти четыре миллиона долларов на образование их детей и более 12,5 млн – по задолженности. На содержание детей будет уходить 13 млн долларов ежегодно по достижении совершеннолетия.

Подробнее прочитать историю развития скандала можно здесь, узнать факты о принцессе Хайе – здесь, о шейхе Мохаммеде – тут.



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