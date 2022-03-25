А что насчет WhatsApp? Какими продуктами Meta* можно пользоваться россиянам

В понедельник, 21 марта, Тверской районный суд признал компанию Meta* экстремистской организацией, то есть ее деятельность в России запрещена. При этом россиян, которые пользуются социальными сетями Instagram** и Facebook***, не станут привлекать к ответственности, если обычные пользователи не распространяют признанные экстремистскими материалы, а рекламодатели не перечисляют денежные средства блогерам (в противном случае это будет расценено как финансирование экстремистской организации).

Напомним, в России за финансирование таких компаний предусмотрен штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей, заработной платы или иного дохода, полученного от двух до четырех лет. Кроме того, за это деяние могут приговорить к принудительным работам максимум на четыре года, ограничить свободу на срок до одного года. Можно ее и вовсе лишиться, отправившись в места не столь отдаленные на три-восемь лет.

Что касается WhatsApp (еще одного приложения от Meta*), то этим мессенджером пользоваться в России можно . Он не попал в список продуктов, к которым ограничен доступ, поскольку выполняет функцию общения, а не распространения данных, объясняет Пятый канал.

* – экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.

** – в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.

*** – в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.