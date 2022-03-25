 

Учуял солонину: голодный медвежонок атаковал машину

25.03.2022, 10:45, Разное
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Житель города Сьерра-Мадре штата Калифорния Билл Дюваль поведал, что приехал домой с рынка и обнаружил, что к нему во двор залезла медведица с двумя
медвежатами. Американец опешил, не понимая, что делать дальше, и стал снимать незваных гостей через стекло автомобиля.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как один из медвежат подошел к машине, в которой лежала купленная американцем солонина. Хищник подошел к дверце водителя и открыл ее. Мужчина вовремя сумел запереть дверь, поскольку косолапый еще несколько раз пытался
проникнуть внутрь.

Не получив лакомства, медведи ушли. Билл Дюваль отметил, что в последнее время появилось
новое поколение медведей, которые совсем не боятся человека. Забравшихся к
нему во двор хищников не отпугнул даже лай собаки.



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