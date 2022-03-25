 

В Москве за призывы к массовым беспорядкам арестован мужчина

25.03.2022, 10:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который обвиняется в призывах в интернете к массовым беспорядкам и террористической деятельности, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«По данным следствия, в 2021 году мужчина, находясь на территории города Москвы, со своего мобильного телефона размещал в интернете в канале одного из мессенджеров различные материалы экстремистской направленности. Благодаря совместной работе следователей столичного управления СК и сотрудников управления «К» МВД РФ личность мужчины была установлена. Он задержан», – приводит ее слова ТАСС.

Официальный представитель МВД Ирина Волк, между тем, сообщила, что злоумышленник, пытаясь избежать ответственности и скрыть свои данные, использовал сервисы-анонимайзеры. «Несмотря на эти ухищрения, полицейские установили его личность и местонахождение», – подчеркнула представитель ведомства.

В отношении задержанного 29-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282 (унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично и с использованием интернета), ч. 3 ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета). Ему предъявлено обвинение.

«С обвиняемым продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственой базы. Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», – добавила Иванова. Обвиняемый арестован решением Преображенского районного суда.

В начале марта стало известно, что некоторые подразделения МВД перевели на усиленный режим службы на фоне спецоперации на Украине.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Мишустин предложил Лукашенко интегрировать налоговые системы «без поглощения»

28.04 / Хакеры взломали сайты нескольких райадминистраций и оставили фейковое сообщение от глав Киевской и Черновицкой ОГА

12.02 / В марте мимо Земли пролетит астероид размером с небоскреб

27.09 / При плановой госпитализации ИФА-тесты на антитела к коронавирусу должны проводиться бесплатно – Степанов

30.10 / В Германии призвали исключить Польшу из Евросоюза

06.04 / Samsung представил две новые модели смартфонов

19.12 / Коренная американка впервые в истории США может стать министром внутренних дел

21.12 / “Давно с гипсом была?” Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком

30.09 / Сутки на Донбассе. На всей линии фронта сохраняется тишина – штаб ООС

27.09 / Из пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске спасли пять кошек, собаку и попугая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика