Эксперты Президентского фонда культурных инициатив провели смотр претендентов

В Музее Победы в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.

С докладом об итогах независимой экспертизы выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, напомнив, что прием заявок завершился 20 января, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В информационной системе фонда на сайте фондкультурныхинициатив.рф зарегистрировались 22 тыс. 312 новых пользователей, общее число регистраций за два конкурса (первый состоялся в 2021 году) – более 61 тыс. Итоговое количество оформленных и поданных проектов в этот раз – 10 тыс. 290 из 84 регионов.

«Мы видим, что регионы активно включились, проанализировав итоги заявочной кампании первого конкурса, некоторые усилили работу с участниками, от них подано больше проектов, чем на прошлый конкурс. Наиболее активными регионами по количеству заявок в «новой волне» конкурса стали: Москва, Республика Татарстан, Белгородская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Московская область, Удмуртская Республика, Тюменская область, Волгоградская область», – сказал Карманов.

Первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев заявил, что всего экспертизу прошли 9 тыс. 868 проектов, в процессе оценки заявок участвовали 454 эксперта из 66 регионов.

Итоговое решение об определении победителей конкурса будет принято на заседании Координационного комитета. Общий фонд грантового конкурса составляет 4 млрд рублей. В текущем году будет проведен еще один конкурс, суммарный бюджет обоих – 8 млрд рублей.

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