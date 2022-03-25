Минобороны опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни операции на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетами Ка-52, а также интервью с военным летчиком о боевых вылетах в первые дни спецоперации.

«В ходе выполнения полетного задания экипажи ударных вертолетов обнаружили ротно-опорный пункт противника, а также бронетехнику ВСУ. Летчики ВКС РФ парой нанесли ракетный удар, применив управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, полностью уничтожив объекты военной инфраструктуры украинских националистов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По информации ведомства, полеты вертолетов проходят на предельно малых высотах. «Современные бортовые комплексы обороны помогают их экипажам обеспечивать огневое воздействие на воздушные суда и своевременно применять защиту от ПЗРК. Широкий спектр авиационных средств поражения позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших расстояниях в дневное и ночное время суток», – подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что экипажи армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине выполняют задачи по сопровождению колонн, в том числе с гуманитарными грузами, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений.

Накануне ведомство опубликовало уничтожение украинского зенитного ракетного комплекса управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» в замедленной съемке.

Ранее Министерство обороны публиковало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 украинской военной техники. До этого ведомство демонстрировало уничтожение склада ВСУ с помощью вертолетов Ка-52 с расстояния выше семи километров.

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