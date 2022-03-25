Эксперт Сивков: США стоят на пороге серьезных потрясений

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Роджер Стоун недавно заявил, что на территории Украины на самом деле были биолаборатории, финансируемые американцами. Существование таких мест подтвердила и представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

По словам Константина Сивкова, в Соединенных Штатах начали осознавать всю опасность биолабораторий, ведь такие организации представляют большую угрозу не только для Европы, но и для самих США. Об этом пишет “Царьград”. Заявления, которые сделали Стоун и Грин, говорят о глубоком расколе в Америке, уверен аналитик.

“США стоят на пороге серьезных потрясений”, – считает собеседник “Народных новостей”.

Напомним, наличие биологических

исследовательских объектов на Украине подтверждала и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтон сейчас работает над тем, чтобы такие точки не перешли под контроль других сил.

24 февраля российские войска начали специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечали в Минобороны РФ, удары наносятся исключительно по военным объектам, а мирным жителям ничего не угрожает.