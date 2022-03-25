 

Тимати запустит новую сеть стритфуда с помощью грантов мэра Москвы

25.03.2022, 9:23, Разное
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Бизнесмен Тимур Юнусов, который более известен как рэпер Тимати, подал заявку на получение гранта от правительства Москвы. Знаменитость хочет открыть в столице новую сеть крафтового фастфуда. Юнусов рассказал Агентству городских новостей “Москва”, что в течение года планирует открыть около пяти точек. Название сети пока обсуждается.

Тимати отметил, что открытие новой сети не является попыткой заменить ушедший из России McDonald’s. Мол, идея и масштаб его проекта другие. “Мы предложим альтернативу, более свежую, интересную и современную и, самое главное, российского производства на 100%”, – подчеркнул бизнесмен.

По словам Юнусова, качество продуктов в его сети будет намного выше, при этом стоимость будет привычной для посетителей. Артист допускает, что новый бренд вырастет в пищевого гиганта.

Ранее сообщалось, что Тимати покинул бренд Black Star, однако рэпер не отказывался от своей доли в сети ресторанов Black Star Burger.

Напомним, в марте 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры поддержки для отечественных сетей быстрого питания, а также пищевой промышленности столицы. Об этом подробнее писали “Дни.ру”.



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