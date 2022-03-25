 

Состояние богатейших россиян выросло на 2,7 млрд долларов после открытия торгов

25.03.2022, 9:15, Новости дня
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Состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 2,7 млрд долларов после открытия торгов на Мосбирже 24 марта, информирует Bloomberg.

По данным «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), увеличить свое состояние после открытия торгов смогли 10 российских бизнесменов, передает ТАСС.

В частности, основной акционер инвестиционной компании «Волга груп» Геннадий Тимченко, ранее попавший в санкционные списки Евросоюза, США и Великобритании, а также председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон увеличили свой капитал более чем на 1 млрд долларов.

Вместе с тем президент «Норникеля» Владимир Потанин остается богатейшим человеком РФ с общем капиталом 26,3 млрд долларов.

Bloomberg с марта 2012 года публикует «Индекс миллиардеров», куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Напомним, накануне российский рынок акций на первых после месячного перерыва торгах перешел к росту.

Торги проводились 33 акциями российских эмитентов, входящими в Индекс Мосбиржи, торговая сессия проводилась в основном режиме в период с 9.50 до 13.50, в режиме переговорных сделок – с 9.50 до 14.00.

Индекс Мосбиржи по итогам торгового дня вырос на 4,4% и составил 2578,5 пункта по сравнению с закрытием торгов 25 февраля 2022 года. Большинство акций показали положительную динамику цен.

Совокупный объем торгов акциями составил 108,6 млрд рублей, в том числе в рамках аукциона открытия – 3,6 млрд рублей, аукциона закрытия – 2,1 млрд рублей.

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