 

Рогозин: Санкции Японии не скажутся на сроках создания космических аппаратов

25.03.2022, 9:15, Новости дня
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Санкции Японии в отношении корпорации космического приборостроения «Российские космические системы» будут парированы и не скажутся на сроках создания космических аппаратов, заверил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Япония ввела санкции в отношении корпорации космического приборостроения – АО «Российские космические системы» (РКС), входящей в состав государственной корпорации Роскосмос. Цель – ограничить ее возможности по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах наших спутникостроительных фирм. Санкции давно ожидаемые и не неожиданные. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее Япония расширила санкции в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине и проводимой в настоящее время военной операции. В перечень попавших под ограничения компаний и организаций попали судостроительные компании, производители электроники и техники, включая Амурский судостроительный завод и «Российские космические системы».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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