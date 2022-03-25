Шойгу устроил разнос бригаде ПВО, не сумевшей сбить самолёт Чубайса

Министр обороны Сергей Шойгу отправил в отставку командира и 8 офицеров 31-й бригады ПВО, через зону ответственности которой пролетал самолёт с покидающим Россию экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Шойгу пообещал тщательно проверить боеготовность зенитных войск, чтобы не допустить в дальнейшем побега предателей из страны.

Как сообщает источник, частный самолёт Чубайса покинул аэропорт Внуково-3 в 14:30 по Москве и направился в Стамбул. О том, кто находится на борту воздушного судна, было известно командованию 31-й бригады ПВО. Однако по какой-то причине командующий, генерал-майор Пётр Литвиненко отказался отдать команду на уничтожение, в результате чего самолёт беспрепятственно покинул воздушное пространство России и достиг пункта назначения. Исправлять ошибку зенитчиков придётся отряду специальных операций ФСБ, который ранее курировал оппозиционного блогера Алексея Навального.

«У нас война, предатели бегут, а они рты открыли и смотрят непонятно куда. Чего вы ждали? Что вам лично Верховный Главнокомандующий позвонит и скажет «огонь»? Своя-то голова вообще есть? Это, конечно, пятно на репутацию наших войск ПВО, которое придётся смывать на Донбассе. Ну а с Чубайсом мы как-нибудь разберёмся. Земля круглая», – заявил Сергей Шойгу.

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