 

Мнение: Как только она откроется – она взорвется

25.03.2022, 8:15, Разное
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В копилку к "разорванной вклочья экономике"

11 марта Байден заявил:

«Московская фондовая биржа закрыта по простой причине. Меня спрашивают, почему она закрыта последние две недели? Потому что в тот момент, когда она откроется, она развалится. Слышите? Она взорвётся». (видео с заявлением тут https://t.me/boris_rozhin/36085)

Сегодня российский рынок акций по итогу первого для торгов после длительного простоя закрылся ростом на 4,37%.

Джо, как так?

Источник: Colonel Cassad



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