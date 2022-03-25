Мнение: Как только она откроется – она взорвется
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В копилку к "разорванной вклочья экономике"
11 марта Байден заявил:
«Московская фондовая биржа закрыта по простой причине. Меня спрашивают, почему она закрыта последние две недели? Потому что в тот момент, когда она откроется, она развалится. Слышите? Она взорвётся». (видео с заявлением тут https://t.me/boris_rozhin/36085)
Сегодня российский рынок акций по итогу первого для торгов после длительного простоя закрылся ростом на 4,37%.
Джо, как так?
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет