 

Запад отрабатывает сценарий 1991 года – военный эксперт Кнутов

25.03.2022, 7:56, Разное
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Весь мир следит за происходящим в Восточной Европе. Российские войска продолжают проводить специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы
последней оказывают сопротивление, более активное – бойцы нацбатальонов.

Юрий Кнутов заметил, что киевский режим не хочет думать о жителях Украины. Сейчас украинская власть не принимает решения в своей стране самостоятельно, напомнил эксперт. По его словам, это прерогатива Вашингтона, однако США конфликт в Незалежной выгоден.

Кнутов отметил, что происходящее для Соединенных Штатов – это не только деньги для военно-промышленного комплекса, но и максимальное введение антироссийских санкций. Эксперт уверен: американцы пытаются дестабилизировать социально-экономическое положение России и добиться смены власти.

“Это сценарий 1991 года, и Запад его тщательнейшим образом отрабатывает”, – цитирует Кнутова “Радио 1”.

Ранее первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, обратив внимание на недавние заявления американских политиков, заявил, что США стоят на пороге серьезных потрясений. Мол, на фоне происходящего на Украине в Америке произошел глубокий раскол.



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