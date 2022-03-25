День Сорока святых: что нельзя делать в православный праздник 22 марта

В христианстве 22 марта чтут память сорока мучеников

Севастийских, которые пострадали за свою веру. В этот день верующие ставят 40 свечей в память в память о погибших. Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории.

История

Когда святой Константин издал указ о том, что

христианам разрешалась свобода вероисповедания, не все правители его

поддержали. Ликий решил полностью искоренить

христианство, из-за чего пострадали многие верующие.

В Севастии ему служили 40 воинов, которые исповедовали

христианство. Их военачальник Агриколай попытался переманить воинов на сторону

язычества, но они отказались. Тогда он бросил их в темницу. Они молились и услышали знамение о том, что будут спасены, если вытерпят испытание.

Воинов

повели на мороз и раздели около озера, а рядом растопили баню, чтобы они

мучились. Один из них не выдержал и бросился туда, но, переступив порог, упал

замертво. Ночью неожиданно стало светло и тепло, лед растаял, а воины согрелись

под солнцем. Тогда над их головами появились светлые венцы. Увидев это, один из

стражников присоединился к ним и стал усердно молиться. Мучеников все же лишили жизни за свою веру.

Что нельзя делать

В этот церковный праздник нельзя ссориться, ругаться и повышать голос. Запрещено завидовать. Ослушавшиеся могут накликать на себя несчастья. Нельзя в этот православный праздник одалживать деньги и продукты. Крупные покупки тоже стоит

отложить. Запрещено 22 марта выполнять любую работу.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник надо испечь булочки-жаворонки. В народе считается, что в День Сорока святых можно гадать и призывать весну. Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и

помолиться. Также 22 марта принято строить планы на будущее и мечтать.

Если на Сорок святых оттепель, то будет хороший урожай проса.

Если на Сороки тепло, то следующие сорок дней будут теплыми, а если холодно – холодными.