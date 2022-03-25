 

День Сорока святых: что нельзя делать в православный праздник 22 марта

25.03.2022, 7:55, Разное
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В христианстве 22 марта чтут память сорока мучеников
Севастийских, которые пострадали за свою веру. В этот день верующие ставят 40 свечей в память в память о погибших. Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории.

История

Когда святой Константин издал указ о том, что
христианам разрешалась свобода вероисповедания, не все правители его
поддержали. Ликий решил полностью искоренить
христианство, из-за чего пострадали многие верующие.

В Севастии ему служили 40 воинов, которые исповедовали
христианство. Их военачальник Агриколай попытался переманить воинов на сторону
язычества, но они отказались. Тогда он бросил их в темницу. Они молились и услышали знамение о том, что будут спасены, если вытерпят испытание.

Воинов
повели на мороз и раздели около озера, а рядом растопили баню, чтобы они
мучились. Один из них не выдержал и бросился туда, но, переступив порог, упал
замертво. Ночью неожиданно стало светло и тепло, лед растаял, а воины согрелись
под солнцем. Тогда над их головами появились светлые венцы. Увидев это, один из
стражников присоединился к ним и стал усердно молиться. Мучеников все же лишили жизни за свою веру.

Что нельзя делать

В этот церковный праздник нельзя ссориться, ругаться и повышать голос. Запрещено завидовать. Ослушавшиеся могут накликать на себя несчастья. Нельзя в этот православный праздник одалживать деньги и продукты. Крупные покупки тоже стоит
отложить. Запрещено 22 марта выполнять любую работу.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник надо испечь булочки-жаворонки. В народе считается, что в День Сорока святых можно гадать и призывать весну. Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и
помолиться. Также 22 марта принято строить планы на будущее и мечтать.

  • Если на Сорок святых оттепель, то будет хороший урожай проса.
  • Если на Сороки тепло, то следующие сорок дней будут теплыми, а если холодно – холодными.
  • Солнце в кругах – к отличному урожаю.
  • Синица на Сороки запела – тепло ворожит.
  • Человек, насчитавший в этот день сорок пичуг, будет здоров и счастлив.
  • Теплый ветер – к ненастному лету.
  • Ласточки прилетели – к урожайному году.
  • Сны с 21 на 22 марта не исполнятся.


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