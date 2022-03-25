В Общественной палате назвали два главных требования РФ к YouTube

Требования к YouTube просты и логичны: соблюдать права россиян на свободный доступ к информации – и при этом защищать нас от деструктивного контента. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее Союз журналистов РФ призвал принять меры против компании Google и видеохостинга YouTube из-за цензуры российских СМИ.

«В первую очередь от администрации YouTube требуется восстановить заблокированные российские каналы, в том числе аккаунты СМИ, которые по непонятным причинам были либо заморожены либо вообще удалены», – подчеркнул замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Второе требование к YouTube и к компании Google в целом – остановка распространения деструктивного контента, в том числе через рекламные кабинеты Google. Не секрет, что через соцсеть распространяются призывы совершать террористические и экстремистские действия», – указал собеседник. «Показательно, что ранее YouTube никогда и нигде не допускал размещения такого контента – лишь сейчас, и только применительно к России. Становится ясно, что эти цифровые платформы стали инструментами информационной войны против нашего государства», – добавил Данюк.

Требования российской стороны просты и логичны – соблюдение права на свободный доступ к информации и защита от деструктивного контента, резюмировал эксперт. «Если уж компания Google работает на территории нашей страны и зарабатывает здесь, то она обязана соблюдать российские законы. Но на деле Google отказывается выполнять требования Роскомнадзора о снятии цензурных ограничений. Поэтому в ответ РКН также наложит на эту компанию определенные ограничения. Это, безусловно, вынужденная, но необходимая мера», – отметил Данюк.

В четверг глава Союза журналистов РФ (СЖР) Владимир Соловьев заявил о намерении СЖР обратиться в МИД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры российских средств массовой информации. С 2020 года различные ограничения на российские СМИ применялись в YouTube 54 раза, а «среди подвергшихся цензуре оказались каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией».

В числе этих СМИ – РИА «Новости», Sputnik, РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Русское радио» «Спас», «Первый канал», «Россия-1», «Культура», «Звезда», «Россия-24» и «Царьград». По всем фактам цензуры в отношении российских СМИ Роскомнадзор отправлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее по состоянию на 22 марта со стороны компании Google эти требования не выполнены, отметил глава СЖР.

11 марта YouTube объявил, что начинает блокировку аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Кроме того, начал удаляться контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику». Перед этим YouTube отключил функции монетизации для российских пользователей. На прошлой неделе Роскомнадзор призвал Google прекратить блокировку каналов российских СМИ в YouTube, предупредив о «мерах технологического воздействия». В четверг стало известно, что видеохостинг YouTube разблокировал по требованию Роскомнадзора каналы с советскими фильмами и радиоспектаклями «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио».

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