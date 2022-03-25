Китай призвал не игнорировать опасность биолабораторий США в разных странах

Исходящие от действующих на Украине и в других странах мира военных биологических лабораторий США угрозы нельзя игнорировать, говорится в заявлении официального представителя министерства обороны КНР старшего полковника У Цяня.

Как он отметил, США располагают 336 биологическими лабораториями в 30 странах мира. «Согласно открытым источникам, на Украине действовали десятки биологических лабораторий, которые подчинялись Министерству обороны США», – приводит слова официального представителя министерства обороны КНР ТАСС.

«Упомянутой выше деятельности США крайне не хватает прозрачности, в этом заключены скрытые угрозы безопасности, которые нельзя игнорировать», – добавил он.

Как подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства, ранее в лабораториях США за рубежом случались инциденты, в результате которых происходили утечки возбудителей редких заболеваний. «Это стало одной из важных причин того, что деятельность военных лабораторий США на Украине вызвала широкую озабоченность со стороны международного сообщества», – резюмировал он.

Накануне Китай потребовал от США объяснений по деятельности биолабораторий.

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны РФ опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. РФ потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

—