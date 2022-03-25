 

ЕС собрался помешать покупателям платить за российский газ в рублях

25.03.2022, 7:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях, передает Reuters.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости».

Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений

Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также собрались помешать РФ использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.

Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 65,6 млрд долларов

06.08 / Суд назначил наказание Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok

30.06 / В Белом доме объяснили незнание Трампа о якобы «сговоре» РФ с талибами

09.02 / Члена Клуба лидеров «Эльбрус» назначили главой департамента цифрового развития Минстроя

29.12 / GT – прогнозы Запада об экономическом рывке Китая не должны вскружить китайцам головы

20.08 / Врио губернатора Иркутской области обсудил с РЖД сохранение лесов Прибайкалья

19.08 / Трамп предупредил о грозящей войскам США в Афганистане опасности

29.07 / Эксперт объяснил вывод войск США из Германии в Италию и Бельгию, а не Польшу

29.09 / Почти половина украинцев считают, что Зеленский и действующий Кабмин неспособны решить экономические проблемы страны – опрос

28.07 / В разбившемся самолете в Прикарпатье погибли хасиды – еврейская община Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика