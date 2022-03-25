ЕС собрался помешать покупателям платить за российский газ в рублях

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях, передает Reuters.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости».

Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений

Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также собрались помешать РФ использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.

Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

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