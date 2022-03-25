«Экстремисты» из цветочного ларька

Как выживает флористический бизнес в условиях подорожания сырья и запрета на инстаграм.

События последних недель сильно ударили по цветочному бизнесу. Цены на голландские цветы подскочили вместе с курсом евро и доллара — на 30, 40, 50%. Выросли затраты и на саму доставку из-за границы. Сотрудники небольших магазинчиков и компаний все больше рискуют попасть под сокращение, а для обычных россиян цветы уже стали предметом роскоши.

Корреспондент «Новой» поговорила с флористами о том, с какими проблемами сегодня столкнулся цветочный рынок в стране и как он будет выживать.«Мы продаем не хлеб, не молоко»

— Цветок растет по курсу. Некоторые позиции стали дороже в два раза, — рассказывает Павел Полков, преподаватель современной флористики. — Вся оплата идет в валюте. Логистика тоже не в рублях, что влияет на стоимость. Сейчас цветок все равно приходит, но объем уменьшился.

Павел говорит, что общался с московскими поставщиками, и они высказывали опасения, что цветы в Россию не будут отправлять самолетом, но пока таких проблем не возникло.

— А даже если скажут: «Нельзя отправлять в Россию», — есть Казахстан. Без цветов РФ не останется. Я сам с одним поставщиком говорил, и он сказал: как только я пойму, что запрещают прямой прилет самолетам — буду открывать в Казахстане фирму и через Казахстан отправлять.

Дарья, создательница небольшой цветочной мастерской «Счастье внутри», рассказывает, как дорожает средний букетик:

— До этих событий ранункулюс (лютик) стоил 260 рублей за штуку. А уже в праздники цена выросла до 360 рублей за штуку. Подорожание почти на 40%. И так везде.

Зелень — эвкалипт — стоит от 900–1000 рублей, а раньше — 500–600 рублей. Эта зелень тоже нужна для того, чтобы разнообразить букеты и делать их более пышными, интересными.

Цены на букеты вырастут, как вырос курс и стоимость цветка, говорит Дарья Крылова, создательница цветочной мастерской Flowerna, у которой в инстаграме (Instagram принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) аудитория — почти в 150 тысяч подписчиков:

— То есть если роза стоила в продаже, например, 200 рублей, теперь она будет стоить условно 250 рублей. Букет, который мы собирали на 5500, теперь будет стоить 7500. При этом мы с этого больше зарабатывать, естественно, не будем, потому что у нас выросла закупочная стоимость материала.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

— Перейти полностью на российских поставщиков — не выход, — говорит Кира, сотрудница цветочной мастерской Mate flowers. — Во-первых, у них иногда даже дороже. Во-вторых, пока что никто не может обеспечить стабильные поставки нужного цветка в нужном объеме. Процент местного цветка в каталоге точно увеличится. Но полностью на него мы переходить не будем, пока есть возможность получать цветок из Голландии. Даже несмотря на курс, он оттуда зачастую выгоднее.

— На 30% подорожал российский цветок, — соглашается с коллегой Дарья Крылова из Flowerna. — С чем это связано, я не знаю, — может, это частично какая-то спекулятивная история. Но те, кто использует голландские саженцы для тюльпанов, роз, — тоже пострадают. Плюс повысилась стоимость на удобрения. Как и любой бизнес, мы сейчас столкнулись с тем, что не можем планировать, что будет завтра.

Мы пока не поднимали цены, потому что резкое поднятие цен вводит клиентов в стресс. Особенно учитывая, что цены поднимаются сейчас везде.

Естественно, после всем известных событий у людей очень сильно упала покупательская способность. Сильно снизился спрос на букеты. Тем более что наша категория букетов — это чек выше среднего, в районе 10 тысяч рублей. В среднем если брать по году — где-то 50% старых клиентов не приобрели цветы на праздники. Многие уехали из России. Те, кто остался, — либо снизили чек покупки, либо отказались в этом году от покупки цветов. Компании, которые ушли с рынка и приостановили свою деятельность, — были нашими клиентами. Автомобильные компании, диджитал-сфера, рекламные агентства.

Мы возили цветы в бизнес-центры, в башню «Федерация». Люди теряют работу — они теряют деньги. Мы теряем их. Для нас корпоративные заказы — 60% с выручки.

Мы продаем не хлеб, не молоко. От цветов можно отказаться. Но у нас слетело 70% корпоративных заказов. Остались только те, что были уже предоплачены, и государственные компании, которые не попали под санкции.

«Людям было явно не до цветов»

Восьмое марта. Самый главный день года для флориста. В этот раз он вышел крайне сложным. В некоторых цветочных рассказывали, что сложилась ситуация: цветка заранее закупили много, а распродали мало. Как итог: часть пришлось отправить в утиль.

— Мы планировали продажи исходя из опыта прошлого года. У нас были очень амбициозные планы — плюс 100% к обороту прошлого года, — вспоминает Дарья Крылова, возглавляющая Flowerna. — Самое страшное было то, что у нас весь цветок был выкуплен. Мы его оплатили для того, чтобы нам его привезли. От этих цветов отказаться было нельзя. Удалось отказаться от 10 или 15% цветка — мольбами. Поставщики нашли покупателей на эти цветы. Все остальное — нам пришлось забрать.

И на 8 марта мы оставались просто с огромным остатком. Не работала реклама «Гугла», не работала реклама в инстаграме. А «Яндекс» всегда в целом хуже работал по рекламе. Из этой ужасной ситуации нам помогли выбраться наши партнеры, друзья, коллеги. На 8 марта я попросила знакомых блогеров, с кем мы работали в течение года, помочь репостами, ссылками на раздел с цветами. Включили сарафанное радио. В итоге мы вышли по продажам на уровень прошлого года, но для нас это мало. Учитывая наш рост в течение года — можно сказать, что это ничто. Но да, мы заработали на зарплату сотрудникам в ближайшие полтора месяца. Потому что никто не знает, будет ли завтра кто-то покупать цветы.

Фото: РИА Новости

Дарья, хозяйка небольшой студии «Счастье внутри», делится своими наблюдениями за праздничным рынком:

— Не распродался цветок до конца за праздники. Многие компании отказались от букетов сотрудникам, люди, которые делали комплименты раз в неделю, — также урезали бюджет. Некоторые наши клиенты эмигрировали. Предложение оказалось выше спроса. Думаю, мы все были в шоке. Я первый день «спецоперации» ходила как в тумане, вообще не понимала, что происходит и как это я проснулась совершенно в другой реальности. Думаю, и все люди были в похожем состоянии.

У них были проблемы: как снять валюту в банке, кого-то сократили, у многих бизнес требовал внимания. Людям было явно не до цветов.

И, наверное, в этот раз они предпочли другие подарки, более важные и материальные. То, что, как нам кажется, не сможем купить потом. В режиме такого кризиса у людей явно перестраиваются приоритеты, и это правильно. Кажется, что пропасть между бедными и богатыми увеличится. И цветы смогут себе позволить вскоре только последние.

Инстаграм — без цветов

Блокировка инстаграма — еще одна проблема флористической индустрии. Особенно больно она ударила по тем, кто делал свой бизнес в основном лишь через эту соцсеть

— Инстаграм был для нас удобной площадкой роста, с упором на визуал, — говорит Дарья из мастерской «Счастье внутри». — Сначала очень ударил запрет на таргетированную рекламу в инстаграме. Мы подумали: ну ничего, хотя бы неофициальная реклама у блогеров останется, плюс повысятся охваты у наших аккаунтов, так как рекламы-то в РФ больше никакой нет, пользователи видят только друг друга.

Полное ограничение инстаграма очень огорчило. Там были сотни цветочных мастерских и малого бизнеса. Сейчас многие уйдут.

— Я считаю, что сейчас настало тяжелое время для многих цветочных, — говорит флорист-преподаватель Павел Полков. — Сложно будет студиям, которые имели инстаграм как основной канал продаж, нужно будет перестраиваться. Выходить, скорее всего, на «ВКонтакте». Вижу, как многие цветочные создают свои телеграм-каналы, видел такой удачный формат в Узбекистане, там клиенты выбирают букеты через телеграм, свободные и на заказ. Интересно, как этот формат приживется в России.

Татьяна Васильчук, спецкор

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