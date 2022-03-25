 

Мнение: Война угроз

25.03.2022, 6:35, Разное
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Европа не станет оплачивать газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша, комментируя поручение президента России Владимира Путина о переводе оплаты в российскую валюту. Его слова приводит РИА «Новости». «Никто не будет платить в рублях», — заявил глава словенского правительства.

Если так, то теперь мяч на стороне Кремля. Рискнет ли он закрыть вентиль. Если да, то обострение Россия-Европа поднимется до уровня «красный». Пока это война угроз и нервов, но у нее есть свои пределы.

Источник: Эль Мюрид



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